В Олександрівській лікарні Києва вперше імплантували механічне серце (фото)



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Пацієнту, якому зробили операцію, 67 років, він киянин Фото: пресслужба мера Києва

Вартість операції з імплантації механічного серця близько 5 млн грн

В Олександрівській клінічній лікарні Києва столичні кардіохірурги провели операцію з імплантації механічного серця (LVAD). Це перша подібна операція в Україні, виконана на базі муніципального медичного закладу.

Мер Києва Віталій Кличко провідав пацієнта, якому механічне серце врятувало життя, повідомляє пресслужба столичного голови.

«Це кардіологічне відділення є одним із найкращих відділень в Україні. За два роки тут проведено більше 7 тисяч операцій на серці. Це більше 7 тисяч врятованих життів киян. Днями тут зробили унікальну операцію з імплантації механічного серця. Всього декілька таких операцій було зроблено в Україні - в Інституті серця. Операція, що зробили столичні кардіохірурги, - це найвищий рівень, який може бути в кардіології. Операція пройшла успішно. Пацієнт уже ходить і почувається добре», - сказав Кличко журналістам після відвідання чоловіка, якому імплантували механічне серце.

Пацієнту, якому зробили операцію, 67 років, він киянин. Чоловік страждає на важку форму серцевої недостатності, переніс кілька інфарктів. Останній місяць, зважаючи на тяжкість стану, перебував на стаціонарному підтримуючому лікуванні.

Тривала операція 3 години. Оперували кардіохірурги Олександрівської лікарні, які пройшли відповідне навчання за кордоном та отримали сертифікати спеціалістів з імплантації механічного серця. Вартість такої операції (включаючи механічне серце та інші витратні матеріали) - близько 5 млн грн. Вартість самого серця - 4,5 млн грн. Для пацієнта операція була безкоштовною завдяки програмі «Здоров’я киян», яку фінансує місто.

За словами завідувача кардіологічного відділення Олександрівської лікарні Віктора Клюзка, механічне серце імплантоване у серце чоловіка і допомагає йому належним чином функціонувати.

«Серце не працювало. Чоловік не міг далеко ходити і постійно знаходився в лікарні. Ми вводили необхідні ліки, щоб підтримувати роботу серця. Тепер пацієнт може літати у будь-який куточок світу. Він живе, як зі звичайним механічним клапаном. І приймає лише варфарин. Раніше ці механічні серця були перехідним етапом до трансплантації. Сьогодні ж це - окрема альтернатива. І пацієнти живуть багато років з такими механічними серцями», - пояснив Клюзко.

Механічне серце - американського виробництва. За кошти міського буджету наразі придбано два таких серця. Друге механічне серце буде невдовзі імплантоване ще одному пацієнту.

Також кардіохірурги закладу в 2019 році розпочали робити унікальні операції - транскатетерну імплантацію (через стегнову артерію) аортального клапана. Вартість такої операції - близько 900 тисяч грн. На сьогодні в Олександрівській лікарні зробили вже 14 таких операцій. Всі вони проведені киянам на безоплатній основі, за кошти, що виділяються містом за програмою «Здоров'я киян».

З жовтня 2017 року в Олександрівській клінічній лікарні Києва в цілодобовому режимі функціонує відділення рентгенендоваскулярної хірургії. У 2019 році вперше в закладі провели оперативні втручання на відкритому серці, що раніше здійснювали виключно в клініках Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України. На сьогодні кардіохірурги Олександрівської лікарні зробили 232 таких операції.