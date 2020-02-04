Столичні лікарні готуються до впровадження медичної реформи



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Київська влада запевняє, що місто не залишиться осторонь медреформи

Заклади охорони здоров’я Києва практично готові до впровадження медичної реформи. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час спільної робочої наради з головними лікарями, представниками Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України та міста.

«Ми спільно з керівниками медичних закладів доклали максимум зусиль, аби оперативно провести зміну організаційно-правової форми на комунальне некомерційне підприємство. Саме цього вимагає нова модель фінансування медзакладів з державного бюджету», – зазначив Поворозник.

За його словами, столичні комунальні некомерційні підприємства зможуть вчасно пройти процес заключення договорів з Національною службою здоров’я України, щоб отримувати безпосередньо з державного бюджету кошти на надання послуг для населення.

«Місто ні в якому разі не залишається осторонь цього процесу. Для нас медицина залишатиметься одним з пріоритетних напрямів розвитку. У процесі реформи міська влада прикладе максимум зусиль для забезпечення безперебійного надання високоякісних медичних послуг. Київ продовжить ремонтувати та модернізувати медичні заклади та забезпечувати їх новим сучасним обладнанням», – запевнив Поворозник.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина в інтерв’ю «Главкому» нагадала, що нинішня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька і голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький раніше активно критикували медреформу.

Через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився, зазначила Стефанишина.

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