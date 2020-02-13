У черзі у столичній поліклініці помер чоловік



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У поліклініці не знайшлося лікаря, який би надав допомогу чоловікові

Сьогодні, 13 лютого, у центральній поліклініці Голосіївського району Києва сталася надзвичайна ситуація – помер 40-річний чоловік.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Кагал, яка стала свідком цієї події.

Це сталося близько 8:30.

За словами очевидиці, у черзі на гастроскопію чоловіку стало зле, він почав швидко синіти. Проте, в поліклініці не знайшлося лікаря, який би надав допомогу чоловікові. Люди, які сиділи в черзі, бігали в аптеку за ліками для нього.

Кагал повідомляє, що «швидка» прибула за 30 хвилин, але вже нічим не змогла допомогти чоловіку. Лікарі констатували смерть.

Нагадаємо, 5 лютого 2020 року в одній зі столичних дитячих лікарень під час проведення гастроскопії помер дворічний хлопчик. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини.