В Україні запрацює програма медичних гарантій: чим зможуть скористатися українці



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Програма стартує від початку квітня

Від 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій. Вона передбачає для українців безкоштовний гарантований пакет медичних послуг.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Прем'єр уточнив, що програма медичних гарантій міститиме первинну, екстрену, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу, а також обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом), медичну реабілітацію, медичну допомогу у зв’язку з пологами та реімбурсацію лікарських засобів.

За словами Гончарука, наразі МОЗ та Національна служба здоров’я України спільно з регіонами працюють над своєчасним запуском цієї реформи. Прем’єр пояснив, що для укладення договору медзаклади мають бути обладнані усім необхідним. А лікарі повинні мати відповідну кваліфікацію і практику.

Також Гончарук зазначив, що нині вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. З його слів, якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір із ним. А отже, лікарня не отримає фінансування. У такому разі гроші на утримання медичного закладу буде виділяти місцева влада.

Як зазначається, найпроблемнішою областю на сьогодні є Запорізька. Лише п’ять областей виконали план комп’ютеризації тільки на половину: Луганська (48%), Харківська (55%), Київська (55%), Сумська (56%), Запорізька (56%).

Як повідомлялося, від 1 квітня 2020 року в Україні стануть безплатними інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень. Оплату медичних закладам ці послуги за підвищеним тарифом здійснюватиме Національна служба здоров'я України. У Програмі медичних гарантій на це передбачено близько 1 млрд грн.