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В Україні лунає сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні лунає сигнал тривоги
фото з відкритих джерел

Першим сигнал прозвучав у Києві

Станом на 15:46 у Києві пролунав сигнал тривоги. Згодом повідомили про небезпеку у ще сімох областях.

Про небезпеку повідомлено у таких областях:

  • Київській
  • Чернігівській,
  • Черкаській
  • Полтавській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Луганській
  • м.Київ
В Україні лунає сигнал тривоги фото 1

Місцева влада закликає громадян прослідувати в укриття.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. 

Теги: Київ війна укриття влада

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