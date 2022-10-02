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Має бути договір. Генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна

Альона Боженко
glavcom.ua
Має бути договір. Генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна
У ЗСУ розповіли як закінчиться війна
фото ілюстративне

Наєв заявляє, що контрнаступ України значно наблизив нас до перемоги

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що головний маркер закінчення війни – це коли ЗСУ диктуватимуть окупантам свою точку зору ведення бойових дій. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Війна – це справа всієї держави і ЗСУ відповідають за військовий аспект боротьби держави проти російського агресора. Завершення війни - це відновлення кордонів станом на 1991 рік. Коли це станеться, складно прогнозувати, але щодня ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити цей момент. Щодо подальших дій, то має бути договір з країнами світу та Росією, щоб така агресія більше ніколи не могла статись проти України», – пояснив Наєв. 

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ наголосив, що наступ України – це початок перехоплення стратегічної ініціативи. 

«Головний маркер – це стратегічна ініціатива, коли наші стратегічні дії будуть на всіх напрямках диктувати нашу точку зору ведення бойових дій. Те, що відбувається зараз – це перехоплення стратегічної ініціативи. Те, що Україна наступає – це наближає нас до перехоплення стратегічної ініціативи. Коли це відбудеться, ми всі відчуємо», – наголосив генерал. 

Нагадаємо, Наєв вважає, що Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ.

Додамо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: Україна росіяни путін наступ населення держава ворог війна агресія

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