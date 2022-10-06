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ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Українські захисники завдають потужних ударів по окупантах
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 жовтня

Триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 жовтня.

Тривають обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби окупанти завдали п’ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них – Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове;
  • на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

Яка обстановка в середовищі окупантів

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з тимчасово окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ Генштаб

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