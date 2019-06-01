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    Суспільство

    Відсьогодні для вантажівок обмежено рух дорогами України

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    Відсьогодні для вантажівок обмежено рух дорогами України

    Обмеження діє в денну пору доби при температурі повітря вище +28 С

    Відсьогодні, з 1 червня, на дорогах України вводяться сезонні обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

    «З 1 червня 2019 року в денну пору доби при температурі повітря вище +28 С, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій)», - йдеться в повідомленні «Укравтодору».

    На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

    Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. 

    «Дотримання водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України», - зазначили в «Укравтодорі».

    «Укравтодор «просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитись до питання збереження доріг від передчасних руйнувань і дотримуватись умов тимчасових обмежень руху.

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