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    Вбивства, грабежі, автоугони: за добу у Києві скоєно 300 злочинів

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    Вбивства, грабежі, автоугони: за добу у Києві скоєно 300 злочинів

    За добу сталося майже 150 крадіжок

    За минулу добу, 27 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 301 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • вбивства – 1; 
    • розбійні напади – 1;
    • грабежі – 3;
    • хуліганства – 9;
    • крадіжки – 147;
    • незаконні заволодіння автотранспортом – 3.

    У поліції поінформували, що у 60 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у Києві в ніч на 27 березня невідомі підпалили автомобіль депутата Київради Володимира Назаренка. 

    До слова, у неділю, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 100.

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