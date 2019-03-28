Вбивства, грабежі, автоугони: за добу у Києві скоєно 300 злочинів
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За добу сталося майже 150 крадіжок
За минулу добу, 27 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 301 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- вбивства – 1;
- розбійні напади – 1;
- грабежі – 3;
- хуліганства – 9;
- крадіжки – 147;
- незаконні заволодіння автотранспортом – 3.
У поліції поінформували, що у 60 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у Києві в ніч на 27 березня невідомі підпалили автомобіль депутата Київради Володимира Назаренка.
До слова, у неділю, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 100.