Вбивства, грабежі, автоугони: за добу у Києві скоєно 300 злочинів



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За добу сталося майже 150 крадіжок

За минулу добу, 27 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 301 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

вбивства – 1;

розбійні напади – 1;

грабежі – 3;

хуліганства – 9;

крадіжки – 147;

незаконні заволодіння автотранспортом – 3.

У поліції поінформували, що у 60 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, у Києві в ніч на 27 березня невідомі підпалили автомобіль депутата Київради Володимира Назаренка.

До слова, у неділю, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Серед них найбільше крадіжок - 100.