У неділю у столиці скоєно 100 крадіжок
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Розсилка
За добу у Києві сталося чотири грабежі
За минулу добу, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- вбивства – 1;
- розбійні напади – 1;
- грабежі – 4;
- хуліганства - 6;
- крадіжки – 100.
У поліції додали, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, за добу 20 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів.
Серед них: розбійні напади - 1; грабежі - 4; хуліганства - 7; крадіжки - 197; незаконні заволодіння автотранспортом - 1.