У неділю у столиці скоєно 100 крадіжок



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За добу у Києві сталося чотири грабежі

За минулу добу, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

вбивства – 1;

розбійні напади – 1;

грабежі – 4;

хуліганства - 6;

крадіжки – 100.

У поліції додали, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, за добу 20 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів.

Серед них: розбійні напади - 1; грабежі - 4; хуліганства - 7; крадіжки - 197; незаконні заволодіння автотранспортом - 1.