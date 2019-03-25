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    Новини

    У неділю у столиці скоєно 100 крадіжок

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    У неділю у столиці скоєно 100 крадіжок

    За добу у Києві сталося чотири грабежі

    За минулу добу, 24 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 174 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • вбивства – 1;
    • розбійні напади – 1;
    • грабежі – 4;
    • хуліганства - 6;
    • крадіжки – 100.

    У поліції додали, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, за добу 20 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів. 

    Серед них: розбійні напади - 1; грабежі - 4; хуліганства - 7; крадіжки - 197; незаконні заволодіння автотранспортом - 1.

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