Вбивство правозахисниці під Києвом: поліція повідомила подробиці

За фактом умисного вбивства Ноздровської відкрито кримінальне провадження

Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що на Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську, яку розшукували напередодні. «38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці. На розшук жінки були задіяні поліцейські Вишгородського відділу



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Ірина Ноздровська, яку знайшли сьогодні мертвою у річці

За фактом умисного вбивства Ноздровської відкрито кримінальне провадження

Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що на Київщині знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську, яку розшукували напередодні.

«38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці. На розшук жінки були задіяні поліцейські Вишгородського відділу поліції і громадські активісти», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група під керівництвом начальника поліції Київщини Дмитра Ценова. Полковник поліції взяв під особистий контроль розслідування смерті правозахисниці.

Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Раніше сьогодні стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.