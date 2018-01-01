Дівчину, яка розслідувала загибель своєї сестри, знайшли мертвою (відео)
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Тіло Ірини Ноздровської знайшли у річці
Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою. Про це «Фактам» повідомив журналіст, який добре знає сім'ю загиблої, Володимир Тимофійчук.
«Тільки що тіло Іри виявили в річці біля її села Демидів, - сказав він. - Знайшов місцевий житель. Іру вже впізнали. Ми до останнього сподівалися, що вона жива».
Як повідомлялося, Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.
Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.
Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.
Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.