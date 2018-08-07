Вчепилася зубами у кошеня: у столичному метро розігралася небачена драма (відео)



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У столичному метро 5 серпня жінка старшого віку намагалася відкусити лапу кошеняті. Про це йдеться на відео, розміщеному на YouTube блогером Ромчиком Уличным Принцем.

Як розповів блогер, він випадково став свідком незрозумілого інциденту у метро і почав все знімати.

Перші кадри демонструють, як декілька людей схилилась над скривавленою жінкою і намагаються щось зробити. Як пізніше стало відомо, вони виймали з рота старенької лапку кота. Їм це вдалося, проте жінка встигла завдати кошеняті суттєвих травм. Учасники подій дійшли висновку, що кров на обличчі жінки, є не її, а кошеняти, бо на ній немає видимих поранень.

Виявилось, що інцидент почався, коли до жінки, яка хотіла віддати в добрі руки декілька кошенят, підійшли дівчата і зголосилися допомогти. Далі жінка, і свідки подій розповідають різне.

За словами старенької, дівчата підійшли, «напали» і поламали корзинку. Проте очевидиця подій, інша жінка заявила, що та просила грошей за кошенят і в якийсь момент засунула лапку одного з них до рота.

Відео не рекомендується для перегляду особами до 18 років. Присутні жорстокі сцени та брутальна лайка.

Виявилось, що кошенят було троє. Про це повідомив зоозахисник Михайло Корнійчук. Він розповів, що того дня він разом з іншими дівчатами мали забрати кошенят у жінки.

У кошеняти, якого витягли з зубів жінки, забій суглобу.

«Одне кошеня відразу забрали в сім'ю. Двох інших привезли мені. Кошенята худі, сильно виснажені. На ранок я пішов до ветклініки зробити рентген, так як кошеня не ставало на лапу. Назвали його Логан. На рентгені кістки були цілі. Рентгенолог сказав що, швидше за все, [стався] розрив м'язів в плечі. Звернулися до хірурга за консультацією. У Логана забій правого ліктьового суглоба! Ще б міліметр і жіюрачка перегризла б Логану нерв і він залишився б інвалідом», - повідомив Корнійчук.

Один з очевидців інциденту заявив, що жінка, яка намагалася позбавитись кошенят, є «аферисткою».

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня у Дніпрі невідомі молодики познущалися з собакою – зґвалтували, побили та заживо поховали.

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