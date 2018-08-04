Іноземці у Полтаві викинули з вікна багатоповерхівки собаку



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Фото: 05366.com.ua Місце інциденту

Викинутий на тротуар пес виявився породи хаскі

У Полтаві перехожі стали свідками страшної картини: чоловік викинув собаку з вікна четвертого поверху. Це сталося вранці 3 серпня по вулиці Європейська, 31, пише місцеве видання 05366.com.ua.

Викинутий на тротуар пес виявився породи хаскі. Свідки інциденту викликали патрульну поліцію. Прибулі на місце подій копи взяли травмовану собаку і разом з очевидцями відвезли її до ветеринарної клініки на патрульній машині.

Поки один екіпаж патрульних рятував потерпілого пса, другий піднявся на четвертий поверх у квартиру, звідки викинули пса. З'ясувалося, що в цій квартирі проживають два іноземця (за словами очевидців - араби). Один з них збирався їхати, а інший залишався.

На жаль, іноземці категорично відмовилися спілкуватися з полтавськими патрульними і давати їм будь-які пояснення. Показання свідків цієї події були передані слідчим Полтавського відділу поліції.

Потерпілий пес отримав численні сильні забої, однак стан його ветеринари оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, що викинув цуценя з вікна багатоповерхівки.