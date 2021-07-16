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    У Києві горіла трансформаторна підстанція

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    Пожежа виникла вночі - У Києві горіла трансформаторна підстанція
    Пожежа виникла вночі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже годину боролися з пожежею

    У четвер, 15 липня, пізно ввечері сталась пожежа на трансформаторній підстанції на вул. Будіндустрії, 7-У у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 22:25.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників 15 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Вогнеборці встановили, що в окремо розташованій підстанції №244 в маслозбірнику виникло загорання.

    Займання було локалізовано о 23:11 та ліквідовано о 23:18.

    На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 осіб особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у ніч на 15 липня сталась пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. До прибуття пожежних підрозділів медиками було госпіталізовано до опікового центру чоловіка, 1980 року народження, з опіком верхніх кінцівок та стоп. Чоловік самостійно за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.

    14 липня сталася масштабна пожежа на території ТОВ «Хутровик» у м. Узин на Київщині.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіла трансформаторна підстанція