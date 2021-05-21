Велика пожежа в Києві: вогонь вщент знищив кафе (фото)
Згоріло кафе «Кара-Кум»
Пожежа сталася у кафе на Позняках
У ніч на п’ятницю, 21 травня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Срібнокільській, 9, що у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників з найближчих державних пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, сталося загоряння на площі 40 кв. м в одноповерховому закладі громадського харчування.
О 01:58 пожежу було локалізовано, а о 02:50 – ліквідовано.
Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Крім того, пошкоджено стіни та стеля на загальній площі 40 кв. м.
Жертв і постраждалих немає.
На місці пожежі було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.
Причина загоряння наразі встановлюється.