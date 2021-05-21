Велика пожежа в Києві: вогонь вщент знищив кафе (фото)

Пожежа сталася у кафе на Позняках

У ніч на п’ятницю, 21 травня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Срібнокільській, 9, що у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих державних пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, сталося загоряння на площі 40 кв. м в одноповерховому закладі громадського харчування.

О 01:58 пожежу було локалізовано, а о 02:50 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Крім того, пошкоджено стіни та стеля на загальній площі 40 кв. м.

Жертв і постраждалих немає.

На місці пожежі було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.

Причина загоряння наразі встановлюється.