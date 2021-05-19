У приватній садибі в Києві горіла сауна

На місці пожежі працювали десять вогнеборців

Причину пожежі встановлюють правоохоронці

У вівторок, 18 травня, ввечері сталася пожежа на території приватної садиби на вул. Садовій у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:48, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на території приватної садиби виникла пожежа в одноповерховій господарчій будівлі розміром 4х2 м. У приміщенні сауни сталося загоряння на площі 2 кв. м.

О 21:20 пожежу було локалізовано, а о 21:25 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено внутрішнє оздоблення на площі 2 кв. м, закопчено стіни та стелю приміщення.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 18 травня виникла пожежа в новобудові на вул. Милославській, 49 у Деснянському районі столиці.

А в ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріла літня тераса закладу.