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    У приватній садибі в Києві горіла сауна

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    На місці пожежі працювали десять вогнеборців - У приватній садибі в Києві горіла сауна
    На місці пожежі працювали десять вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Причину пожежі встановлюють правоохоронці

    У вівторок, 18 травня, ввечері сталася пожежа на території приватної садиби на вул. Садовій у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:48, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на території приватної садиби виникла пожежа в одноповерховій господарчій будівлі розміром 4х2 м. У приміщенні сауни сталося загоряння на площі 2 кв. м.

    О 21:20 пожежу було локалізовано, а о 21:25 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено внутрішнє оздоблення на площі 2 кв. м, закопчено стіни та стелю приміщення.

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

    Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 18 травня виникла пожежа в новобудові на вул. Милославській, 49 у Деснянському районі столиці.

    А в ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріла літня тераса закладу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У приватній садибі в Києві горіла сауна