Масштабна пожежа в Києві: горів ангар (фото)

Вогнем було охоплено близько 100 кв. м ангару

У четвер, 20 травня, сталася пожежа в ангарі на вул. Зрошувальній, 2 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:07, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в металевому ангарі розміром 12х15 м, сталося загорання побутових речей.

Об 11:47 бійці локалізували займання на площі 100 кв. м, а об 11:56 - ліквідували.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події працювало три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 18 травня виникла пожежа в новобудові на вул. Милославській, 49 у Деснянському районі столиці.

А в ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріла літня тераса закладу.