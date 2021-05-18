На Троєщині горіла новобудова (фото)

Загоряння виникло у приміщенні, де знаходились будівельні матеріали

Сьогодні, 18 травня, виникла пожежа на вул. Милославській, 49 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що загоряння виникло у складському приміщенні на площі 30 кв. м, у якому знаходились будівельні матеріали.

О 12:43 займання було локалізовано та о 13:05 - ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріла літня тераса закладу.