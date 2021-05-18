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    На Троєщині горіла новобудова (фото)

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    На місці працювали п'ять одини пожежної техніки - На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На місці працювали п'ять одини пожежної техніки
    Фото: ДСНС

    Загоряння виникло у приміщенні, де знаходились будівельні матеріали

    Сьогодні, 18 травня, виникла пожежа на вул. Милославській, 49 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що загоряння виникло у складському приміщенні на площі 30 кв. м, у якому знаходились будівельні матеріали.

    О 12:43 займання було локалізовано та о 13:05 - ліквідовано.

    Жертв і постраждалих немає.

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    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)
    На Троєщині горіла новобудова (фото)

    На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 18 травня, сталась пожежа у закладі громадського харчування на вул. Юрія Ільєнка, 5 у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі повністю згоріла літня тераса закладу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники Троєщина будинок
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    На Троєщині горіла новобудова (фото)