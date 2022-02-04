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    Верховний суд «загубив» 68 автомобілів за одну ніч

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    Суд звернувся до поліції - Верховний суд «загубив» 68 автомобілів за одну ніч
    Суд звернувся до поліції
    фото: Верховний Суд України

    Автівки таємничо зникли вночі у центрі столиці

    У ніч на 4 лютого зникли 68 автомобілів, які належали Верховному суду України. Загальна їхня вартість перевищує 12,5 мільйонів гривень. Як повідомляє пресслужба відомства, автомобілі були припарковані на території суду.

    68 автівок зникли у центрі столиці

    68 автівок зникли у центрі столиці

    «У ніч із 3 на 4 лютого з території на вулиці Пилипа Орлика 4, 4А та 8 зникли без будь-якого погодження з власниками та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 мільйонів 523,5 тисячі гривень, які належали Верховному суду», – йдеться у повідомленні.

    Інформація про зникнення автомобілів передана Національній поліції.

    Інших подробиць у суді не уточнили, також поки нема деталей на сайтах правоохоронців.

    Теги: суд машини викрадення автомобіль Верховний Суд України
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    Верховний суд «загубив» 68 автомобілів за одну ніч