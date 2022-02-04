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    Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)

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    Потерпіла їхала у зустрічному авто, як у лобове скло врізалася металева конструкція - Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)
    Потерпіла їхала у зустрічному авто, як у лобове скло врізалася металева конструкція
    фото: Нацполіція

    Жінка дивом залишилася живою, однак отримала травму голови

    Під Львовом пасажирка легкового автомобіля постраждала після того, як з вантажного авто, що рухалося поряд, відірвалася конструкція та впала на легковик. Жінці знадобилася госпіталізація. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

    Подія сталася близько 09:10 4 лютого у селі Сокільники Львівського району.

    Як попередньо встановили правоохоронці, з автопоїзда МАЗ під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль Renault Kangoo, що рухався назустріч, розбила вітрове скло і травмувала пасажирку легковика.

    «Автопоїздом керував 22-річний житель Яворівського району, житель міста Городок Львівського району, травмована – мешканка Городка, віком 53 років», – йдеться у повідомленні.

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    Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)
    Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)
    Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)

    Потерпілій жінці знадобилася допомога медиків, її відвезли у лікарню.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

    Винному загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Теги: ДТП Львівщина автомобіль жінка Renault
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    Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)