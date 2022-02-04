Як у трилері: арматура відірвалася від фури та влетіла у лобове скло Renault (фото)

Потерпіла їхала у зустрічному авто, як у лобове скло врізалася металева конструкція

Жінка дивом залишилася живою, однак отримала травму голови

Під Львовом пасажирка легкового автомобіля постраждала після того, як з вантажного авто, що рухалося поряд, відірвалася конструкція та впала на легковик. Жінці знадобилася госпіталізація. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Подія сталася близько 09:10 4 лютого у селі Сокільники Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, з автопоїзда МАЗ під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль Renault Kangoo, що рухався назустріч, розбила вітрове скло і травмувала пасажирку легковика.

«Автопоїздом керував 22-річний житель Яворівського району, житель міста Городок Львівського району, травмована – мешканка Городка, віком 53 років», – йдеться у повідомленні.

Потерпілій жінці знадобилася допомога медиків, її відвезли у лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Винному загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.