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    Охоронець «замінував» Верховну Раду. Суд оцінив такий «жарт» вироком

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    Обвинувачений був п'яний і лякав, що дистанційно підірве будівлю парламенту - Охоронець «замінував» Верховну Раду. Суд оцінив такий «жарт» вироком
    Обвинувачений був п'яний і лякав, що дистанційно підірве будівлю парламенту
    фото з відкритих джерел

    Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

    Ленінський районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого охоронця у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив п`ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 1 лютого.

    За матеріалами справи 25 грудня 2021 року близько 14:02 год. в обвинуваченого виник злочинний умисел повідомити поліцію про буцімто підготовку вибуху Верховної Ради України. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік зі свого мобільного телефону зателефонував на номер спеціальної лінії «102» і сповістив, що він здійснить вибух будівлі парламенту дистанційно. Неправдиве повідомлення зафіксував оператор відділу служби «102» Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

    Як сказано у вироку, своїми діями обвинувачений вніс дезорганізацію у роботу Верховної Ради, оскільки вищевказану будівлю тривалий час обстежували вибухотехніки та кінологи столичної поліції. У підсумку інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.

    Охоронцю з Дніпра загрожувало позбавленням волі від чотирьох до восьми років. Тому він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому розраховувати на умовний термін покарання.

    У суді чоловік, його захисник і прокурор наполягали на затвердженні цієї угоди.

    Феміда погодилася і додатково поклала на обвинуваченого низку зобов’язань: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з цим органом.

    Окремо суд конфіскував у власність держави телефон обвинуваченого, з якого він повідомив поліцію про псевдозамінування парламенту.

    Нагадаємо, що голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу «Рада» 12 січня розповів, що правоохоронцям за минулу добу надійшло 9 неправдивих повідомлень про замінування 600 об'єктів у різних містах країни.

    «В даний час ми з'ясовуємо, хто робить помилкові виклики про мінування. Лише у період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано 9 зловмисників у 9 областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення. Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – сказав він.

    Крім цього, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».

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    Теги: Верховна Рада Київ суд Дніпро замінування чоловік жарт час
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    Охоронець «замінував» Верховну Раду. Суд оцінив такий «жарт» вироком