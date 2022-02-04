Розбив скло та витяг 70 тис. грн. На Вінниччині сталося зухвале пограбування авто (фото)

Черкащанин і раніше потрапляв у поле зору вінницької поліції

У Немирові 35-річний житель Черкащини обікрав автомобіль

У Черкаській області затримали чоловіка, який на Вінниччині у місті Немирів викрав із авто майже 70 тис. грн. Він розбив вікно, пробрався до салону та забрав гроші. Раніше судимий за майнові злочини правопорушник заздалегідь спланував крадіжку, залишивши свій легковик Audi на сусідній вулиці від місця злочину, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника відділу поліції №5 Вінницького районного управління поліції Андрія Оберняка, злочин стався у ніч із 8 на 9 січня на одній із вулиць в м. Немирів. Правопорушник розбив пасажирське скло в автомобілі та з салону викрав $160, 62 тис. грн та особисті речі.

Завдяки камерам відеоспостереження працівники поліції відтворили маршрут руху причетного до крадіжки чоловіка. Згодом оперативники встановили його особу і автомобіль, на якому він приїхав з Умані до Немирова.

35-річний житель Черкаської області раніше затримувався працівниками поліції Вінниччини за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі матеріали цих кримінальних проваджень розглядаються у судах.

Під час проведення слідчих дій в автомобілі підозрюваного поліцейські вилучили крадені речі потерпілого.

Також під час розслідування цієї крадіжки оперативники встановили, що автомобіль затриманого – так званий «двійник». Він поміщений на арештмайданчик.

Наразі слідство готує необхідні матеріали для оголошення зловмиснику про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До слова, на Вінниччині чоловік вчинив близько 60 крадіжок з об’єктів «Укрзалізниці», його затримали правоохоронці.