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    Вхід на три станції столичного метро обмежать завтра через футбол

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    Вхід на &laquo;Олімпійську&raquo; обмежать, але повністю закривати станцію не будуть - Вхід на три станції столичного метро обмежать завтра через футбол

    Вхід на «Олімпійську» обмежать, але повністю закривати станцію не будуть

    «Олімпійську», «Палац спорту» і «Площу Льва Толстого» обіцяють не закривати повністю

    Завтра, 11 березня у зв’язку із футбольним матчем між київським «Динамо» та іспанським на «Вільярреалом», що відбудеться на Національному спорткомплексі «Олімпійський», відбудуться зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.

    Традиційно буде обмежено вхід до кількох центральних станцій підземки.

    «Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» – йдеться у повідомленні.

    Окремо в підземці наголошують, що обмеження вводять з міркувань безпеки для уникнення скупчення пасажирів на платформах.

    Матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Вільярреал» почнеться завтра о 19:55.

    Як повідомлялося, на станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

    Теги: Київ метро ФК «Динамо» НСК «Олімпійський» перевезення
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