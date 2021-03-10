Вхід на три станції столичного метро обмежать завтра через футбол
Вхід на «Олімпійську» обмежать, але повністю закривати станцію не будуть
«Олімпійську», «Палац спорту» і «Площу Льва Толстого» обіцяють не закривати повністю
Завтра, 11 березня у зв’язку із футбольним матчем між київським «Динамо» та іспанським на «Вільярреалом», що відбудеться на Національному спорткомплексі «Олімпійський», відбудуться зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.
Традиційно буде обмежено вхід до кількох центральних станцій підземки.
«Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» – йдеться у повідомленні.
Окремо в підземці наголошують, що обмеження вводять з міркувань безпеки для уникнення скупчення пасажирів на платформах.
Матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Вільярреал» почнеться завтра о 19:55.
Як повідомлялося, на станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.