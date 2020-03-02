Київ готується до коронавірусу: у підземці з’явилися інформаційні плакати (фото)



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Плакати про коронавірус у столичному метро Фото: УНН

У метрополітені діє режим посиленої дезінфекції

На станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

Плакат містить інформацію про профілактику інфікування і поширення корона вірусу:

як знизити ризик інфікування коронавірусом,

як захистити інших від інфікування тощо.

Також на плакаті містяться поради, чи варто надягати медичну маску, як і коли її використовувати, повідомляє УНН.

Крім того, на плакаті є перелік інформації щодо безпеки харчових продуктів.

Як повідомляє пресслужба столичного метрополітену, у підземці уже понад три тижні діє режим посиленої дезінфекції.

З дезинфікуючими засобами («Тентамін», «Тентамін+») проводиться прибирання вагонів перед видачею на лінію, обробляються поручні, двері, касові вікна, підлога станцій тощо.

Працівникам служб, які напряму працюють з пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски.

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