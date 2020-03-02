  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ готується до коронавірусу: у підземці з’явилися інформаційні плакати (фото)

    • Розсилка
    Плакати про коронавірус у столичному метро - Київ готується до коронавірусу: у підземці з’явилися інформаційні плакати (фото)
    Плакати про коронавірус у столичному метро
    Фото: УНН

    У метрополітені діє режим посиленої дезінфекції

    На станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

    Плакат містить інформацію про профілактику інфікування і поширення корона вірусу:

    • як знизити ризик інфікування коронавірусом,
    • як захистити інших від інфікування тощо.

    Також на плакаті містяться поради, чи варто надягати медичну маску, як і коли її використовувати, повідомляє УНН.

    Крім того, на плакаті є перелік інформації щодо безпеки харчових продуктів.

    6_76

    Як повідомляє пресслужба столичного метрополітену, у підземці уже понад три тижні діє режим посиленої дезінфекції.

    З дезинфікуючими засобами («Тентамін», «Тентамін+») проводиться прибирання вагонів перед видачею на лінію, обробляються поручні, двері, касові вікна, підлога станцій тощо.

    Працівникам служб, які напряму працюють з пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски.

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт метро вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ