Київ готується до коронавірусу: у підземці з’явилися інформаційні плакати (фото)
У метрополітені діє режим посиленої дезінфекції
На станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.
Плакат містить інформацію про профілактику інфікування і поширення корона вірусу:
- як знизити ризик інфікування коронавірусом,
- як захистити інших від інфікування тощо.
Також на плакаті містяться поради, чи варто надягати медичну маску, як і коли її використовувати, повідомляє УНН.
Крім того, на плакаті є перелік інформації щодо безпеки харчових продуктів.
Як повідомляє пресслужба столичного метрополітену, у підземці уже понад три тижні діє режим посиленої дезінфекції.
З дезинфікуючими засобами («Тентамін», «Тентамін+») проводиться прибирання вагонів перед видачею на лінію, обробляються поручні, двері, касові вікна, підлога станцій тощо.
Працівникам служб, які напряму працюють з пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски.