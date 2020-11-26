Вибори ректора Університету Шевченка: стали відомі результати

Жоден із кандидатів на посаду ректора не набрав понад 50% голосів

25 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.

Про це повідомляється на сайті університету.

«Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України», - йдеться в повідомленні.

Явка виборців склала 2745 осіб, що становить 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених до виборчих списків.

Найбільшу кількість голосів отримав проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров – 1652 голоси (42,75%).

Далі голоси розподілилися так:

Сергій Вижва – 270 голосів (7%).

Андрій Вітренко – 234 голоси (6,06%).

Анатолій Конверський – 205 голосів (5,31%).

Олександр Голуб – 170 голосів (4,4%).

Максим Куцевич – 53 голоси (1,37%).

Віталій Хромець – 46 голосів (1,19%).

Петро Захарченко – 33 голоси (0,85%).

Ірина Чудовська – 25 голосів (0,65%).

Сергій Болтівець – 9 голосів (0,23%).

Не підтримали жодного кандидата – 25 голосів (0,65%). Недійсних бюлетенів – 23 (0,6%).

Таким чином, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів.

26 листопада організаційний комітет на своєму засіданні прийме рішення про дату проведення другого туру голосування.

Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.

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