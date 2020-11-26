Вибори ректора Університету Шевченка: стали відомі результати
Жоден із кандидатів на посаду ректора не набрав понад 50% голосів
25 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.
Про це повідомляється на сайті університету.
«Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України», - йдеться в повідомленні.
Явка виборців склала 2745 осіб, що становить 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених до виборчих списків.
Найбільшу кількість голосів отримав проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров – 1652 голоси (42,75%).
Далі голоси розподілилися так:
- Сергій Вижва – 270 голосів (7%).
- Андрій Вітренко – 234 голоси (6,06%).
- Анатолій Конверський – 205 голосів (5,31%).
- Олександр Голуб – 170 голосів (4,4%).
- Максим Куцевич – 53 голоси (1,37%).
- Віталій Хромець – 46 голосів (1,19%).
- Петро Захарченко – 33 голоси (0,85%).
- Ірина Чудовська – 25 голосів (0,65%).
- Сергій Болтівець – 9 голосів (0,23%).
Не підтримали жодного кандидата – 25 голосів (0,65%). Недійсних бюлетенів – 23 (0,6%).
Таким чином, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів.
26 листопада організаційний комітет на своєму засіданні прийме рішення про дату проведення другого туру голосування.
Нагадаємо, з 2008 року керівником Київського національного університету Шевченка є Леонід Губерський, який вже відбув другу каденцію на посаді. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» Леонід Губерський не мав права брати участь у чергових виборах ректора.