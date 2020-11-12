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    Наука та освіта

    Міносвіти: українські виші готові приймати на навчання громадян Білорусі

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    Білоруси в&nbsp;Україні можуть навчатися за&nbsp;ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за&nbsp;спеціальностями відповідних галузей знань - Міносвіти: українські виші готові приймати на навчання громадян Білорусі
    Білоруси в Україні можуть навчатися за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань

    Громадяни Білорусі для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи

    У Міністерстві освіти та науки заявили, що громадяни Білорусі можуть здобувати вищу освіту в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

    У відомстві заявили, що беручи до уваги численні звернення громадян Білорусі, вирішили повідомити, що бажаючі здобути вищу освіту в Україні мають можливість вступити до навчальних закладів.

    У міністерстві заявили, що білоруси в Україні можуть навчатися за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань.

    Міністерство заявило, що громадяни Білорусі для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи.

    Раніше стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку.

    До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

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