Міносвіти: українські виші готові приймати на навчання громадян Білорусі

Білоруси в Україні можуть навчатися за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань

Громадяни Білорусі для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи

У Міністерстві освіти та науки заявили, що громадяни Білорусі можуть здобувати вищу освіту в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

У відомстві заявили, що беручи до уваги численні звернення громадян Білорусі, вирішили повідомити, що бажаючі здобути вищу освіту в Україні мають можливість вступити до навчальних закладів.

У міністерстві заявили, що білоруси в Україні можуть навчатися за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань.

Міністерство заявило, що громадяни Білорусі для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи.

Раніше стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку.

До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.