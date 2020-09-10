В університеті імені Шевченка скандал: студенти вимагають звільнити професорку



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Завідувачка кафедри іноземних мов, професорку Інституту міжнародних відносин Валентина Дайнеко принижує студентів

Студенти й викладачі вимагають звільнити професорку Валентину Дайнеко за цькування і приниження

Громадська організація «Червоний Губер» та ініціативна група випускників, студентів, аспірантів та викладачів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка подали петицію з вимогою звільнити завідувачку кафедри іноземних мов, професорку Інституту міжнародних відносин Валентину Дайнеко та позбавити її ордену княгині Ольги.

Згідно з текстом петиції такі вимоги пов’язані з тим, що викладачка «неодноразово дискримінувала студентів Інституту міжнародних відносин за гендерною та іншими ознаками, а також принижувала їх честь та гідність».

Зокрема, професорка заявляла, що «заборонила б дівчатам бути студентами інституту», принижувала студентів, називаючи їх «неотесаними селюками», забороняла пити воду під час пар та продовжувала постійні дискримінуючи дії протягом усього терміну обіймання посади завідувача кафедри.

«Враховуючи неодноразові порушення законодавства України та постійні випадки приниження людської гідності, вимагаємо розглянути питання щодо некомпетентності завідувача кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин та вплинути на позбавлення нагород та звільнення Дайнеко Валентини Вікторівни з цієї високої та поважної посади, зупинивши тим самим постійний страх та психологічний терор студентів Інституту міжнародних відносин», - сказано в петиції.

Петиція набрала вже понад 1000 підписів.

Як відомо, 24 серпня президент Володимир Зеленський нагородив Валентину Дайнеко орденом княгині Ольги І ступеня.

Раніше вона вже отримувала цей орден ІІІ та ІІ ступеня від попередніх президентів України.

До слова, Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, триває службове розслідування через поведінку викладачки. Вчителька непедагогічно пояснювала підліткам, як з нею треба спілкуватися, і що буде, якщо вони не виконають цих умов.