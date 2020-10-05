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    Вибори в Київраду: суд таки змусив тервиборчком зареєструвати «Демократичну сокиру»

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    Партія&nbsp;&laquo;Демократична сокира&raquo; відстояла своє право брати участь у київськиї виборах - Вибори в Київраду: суд таки змусив тервиборчком зареєструвати «Демократичну сокиру»
    Партія «Демократична сокира» відстояла своє право брати участь у київськиї виборах

    Партія після судової тяганини братиме участь у виборах до Київради

    3 жовтня Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати Київради за списками Київської міської організації «Демократичної сокири».

    Оприлюднена відповідна постанова ТВК.

    Таке рішення виборча комісія ухвалила у зв'язку із постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, якою її було зобов’язано зареєструвати кандидатів в депутати Київради, включених до єдиного та територіального виборчих списків Київської міської організації політичної партії «Демократична сокира» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та територіальних виборчих округах на чергових виборах київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

    Нагадаємо, раніше партія «Демократична сокира» подала до суду у зв'язку з тим, що Київська міська територіальна виборча комісія не допустила її на вибори до Київської міської ради.

    Проте, Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позов партії

    Це рішення було оскражено партією в Шостому апеляційному адмінсуді.

    Київ Київрада суд вибори
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