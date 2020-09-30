Вибори в Київраду: суд не задовольнив позов «Демократичної сокири»



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Київська міська територіальна виборча комісія не допустила партію на вибори до Київради

Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом політичної партії «Демократична сокира» до Київської міської територіальної виборчої комісії.

Позивач оскаржував постанову Київської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Київради за списками Київської міської організації «Демократичної сокири».

Суд відмовив партії «Демократична сокира» у задоволенні позову, повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду.

Як встановлено з матеріалів справи, підставою для відмови у реєстрації кандидатів стало те, що грошова застава була внесена із порушенням вимог Порядку внесення, повернення або перерахування грошової застави на місцевих виборах, а саме – кошти були внесені не місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на посаду, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня.

В ході розгляду справи ОАСК встановив, що документ про внесення грошової застави, передбачений ст.222 Виборчого кодексу України як обов’язковий, був поданий не тим суб’єктом, що визначений абз.4 ч.2. ст.225 Виборчого кодексу України, а тому висновок територіальної виборчої комісії про відмову у реєстрації кандидатів є обґрунтованим.

Судом зазначено, що відхилення від законодавчо встановлених правил внесення грошової застави та надання переваги одному суб’єкту виборчого процесу серед іншого буде свідчити про порушення принципу рівності, передбаченого ст. 12 Виборчого кодексу України. При цьому, чинним законодавством не встановлено жодних обмежень щодо повторного подання документів, оформлених належним чином.

Нагадаємо, раніше партія «Демократична сокира» подала до суду у зв'язку з тим, що Київська міська територіальна виборча комісія не допустила її на вибори до Київської міської ради.