«Демократичну Сокиру» не пустили на вибори в Київраду. Партія йде до суду



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Партію не допустили до виборів під приводом внесення грошової застави від неналежної юридичної особи

Партія «Демократична Сокира» подає до суду у зв'язку з тим, що Київська міська територіальна виборча комісія не допустила її на вибори до Київської міської ради. Про це повідомив сьогодні на пресконференції співзасновник політичної партії «Демократична Сокира», перший номер у виборчому списку партії до Київради Юрій Гудименко.

«Нам, фактично, наразі розв'язали руки. І з розв'язаними руками ми робитимемо саме те, що нам вдається найкраще, а саме - битимемося. Ми подаємо до суду. Рішення ухвалюватиме Окружний адміністративний суд міста Київ, той самий, який ми намагалися і намагаємося досі розформувати. Очолює його суддя Вовк, якого ми намагалися притягнути за корупцію... У цій битві ми переможемо, у мене немає в цьому жодних сумнівів, тому що всі рішення, які ми знайшли за аналогічними справами щодо минулих місцевих виборів, ухвалювалися на користь партій, а не на користь їхнього зняття», - сказав Гудименко.

Він пояснив, що партію не допустили до виборів під приводом внесення грошової застави від неналежної юридичної особи.

«Два дні тому ввечері Київська міська територіальна виборча комісія з четвертої спроби зняла партію «Демократична Сокира» з виборів до Київської міської ради. Станом на зараз ми - єдина партія, яку не допустили до виборів у Києві. Привід, під яким нас не допустили, смішний і максимально абсурдний. Цей привід полягає в тому, що ми оплатили заставу з неналежної юридичної особи», - зазначив Гудименко.

Він також додав, що вважає це рішення політичним.

«На мою особисту думку, це рішення є виключно політичним. Київ - центр нашої активності. Ви всі знаєте, що «Демократична Сокира» є одним із учасників «Руху опору капітуляції», максимально активним учасником вуличних протестів, одним із ключових вуличних гравців взагалі в Києві. Наша активність тут велика, всі наші сили тут, тут ми найсильніші, тут ми працюємо 2,5 роки. За цей час ми напрацювали не лише рейтинги, а й репутацію. Саме це наразі під загрозою», - наголосив представник партії.

До слова, Київська міська територіальна виборча комісія станом на понеділок, 28 вересня, зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах.

Джерело: Інтерфакс-Україна