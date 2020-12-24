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    Вибух у банку в Києві: поліція повідомила подробиці злочину (фото, відео)

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    Внаслідок вибуху пошкоджено двері, платіжний термінал у банку - Вибух у банку в Києві: поліція повідомила подробиці злочину (фото, відео)
    Внаслідок вибуху пошкоджено двері, платіжний термінал у банку
    Фото: Нацполіція

    Поліція проводить розшукові заходи з метою встановлення та затримання зловмисника

    Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху у приміщенні самообслуговування одного з відділень банків у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Сьогодні о 3:25 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Градинській вибухом пошкоджено банківський термінал. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні.

    Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії: оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків.

    Попередньо встановлено, що невідомий чоловік, зламавши двері, зайшов до приміщення самообслуговування одного з банківських відділень та кинув туди невідомий предмет, що вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено двері, платіжний термінал та скло припаркованого поруч автомобіля.

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    Вибух у банку в Києві: поліція повідомила подробиці злочину (фото, відео)
    Вибух у банку в Києві: поліція повідомила подробиці злочину (фото, відео)

    Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

    У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення.

    Раніше стало відомо, що невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення Приватбанку.

    Теги: Національна поліція України вибух Київ кримінал банки
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