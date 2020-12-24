Вибух у банку в Києві: поліція повідомила подробиці злочину (фото, відео)

Поліція проводить розшукові заходи з метою встановлення та затримання зловмисника

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху у приміщенні самообслуговування одного з відділень банків у Києві.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Сьогодні о 3:25 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Градинській вибухом пошкоджено банківський термінал. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії: оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження, опитали свідків.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік, зламавши двері, зайшов до приміщення самообслуговування одного з банківських відділень та кинув туди невідомий предмет, що вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено двері, платіжний термінал та скло припаркованого поруч автомобіля.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення.

Раніше стало відомо, що невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення Приватбанку.