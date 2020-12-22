В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, є жертви

Щонайменше три особи загинули під час потужного вибуху

Через вибух Адріатична залізниця припинила рух між Фоссачезією і портом Васто

В італійській провінції К'єті стався вибух на фабриці з виробництва феєрверків, три особи загинули.

Про це в понеділок, 21 грудня, пише агентство Ansa.

Про жертви журналістам повідомили пожежники, які працюють на місці. Цю інформацію також підтвердив мер Філіппо Марінуччі, який знаходився на місці.

Відзначається, що вибух стався на заводі Esplodenti Sabino в комуні Кабальбордіно. Фабрика займає площу більше 20 гектарів і налічує близько сотні працівників.

Через вибух Адріатична залізниця припинила рух між Фоссачезією і портом Васто. Детальні обставини інциденту поки невідомі.

До слова, у Кабулі терористи намагалися підірвати депутата: загинули дев'ятеро людей.