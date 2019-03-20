Вибух у будинку: столична поліція розслідує справу за двома статтями



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Вибух стався 19 березня у під'їзді будинку на вулиці Сулеймана Стальського

За попередньою інформацією спеціалістів вибухотехнічної служби, спрацював саморобний вибуховий пристрій

За фактом вибуху у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Сулеймана Стальського у Дніпровському районі Києва слідчі розслідують кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Раніше повідомлялося, що в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.

Чоловік, який перебував неподалік, отримав баротравму, його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу.

Після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий пристрій, призначена експертиза. Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та за ст. 263-1 (Незаконне виготовлення вибухового пристрою) Кримінального кодексу України. За вчинення таких правопорушень передбачено до 15-ти років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують розшук особи чи осіб, причетних до вибуху.