Кличко: кількість хворих на Сovid-19 стрімко зростає, місто готове розгорнути ще 11 тис. ліжок



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У Києві за минулу добу виявлено ще 379 хворих на коронавірус

Сьогодні в лікарнях столиці перебуває понад 600 пацієнтів, хворих на коронавірус, - мер

Київ у разі гострої необхідності може розгорнути близько 11 тисяч ліжок для лікування хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі «Українського радіо».

Очільник столиці також зазначив, що сьогодні в лікарнях столиці перебуває понад 600 пацієнтів, хворих на коронавірус, але кількість тих, хто потребує госпіталізації, стрімко зростає.

«Ми робимо все можливе, аби в разі потреби можна було забезпечити лікування всіх, хто його потребуватиме. Місто може, в разі гострої необхідності, розгорнути до 11 тисяч ліжок для лікування хворих на коронавірус. Також ми розглядаємо можливість залучати відомчі лікарні», - повідомив Кличко.

За словами мера, сьогодні головне - не допустити інфекційного вибуху, коли медична система може не впоратися з великою кількістю хворих.

«Кияни повинні зрозуміти, що хвороба не відступила. Ми всі втомилися від карантину, від обмежень. Але треба розуміти, що у разі погіршення ситуації – буде колапс медицини. Якщо хворих буде в рази більше – буде велика проблема з лікуванням», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу, 16 вересня, у Києві виявлено ще 379 хворих на коронавірус.Від початку епідемії підтверджено 18449 випадків захворювання на Covid-19. Від початку епідемії у Києві одужали 5601 людина (за добу 82), померли 296 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 7342 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб.

До відома, в Україні за минулу добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958). Одужали за минулу добу – 1589 осіб (днем раніше – 1514), померли 60 – (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.