У столичному ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух
За попередніми даними, постраждали дві людини
У столиці 17 вересня у ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.
Зазначається, що наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та з'ясовують усі обставини та причини вибуху.
За попередніми даними, постраждали дві людини.
«Сьогодні о 16:06 до столичної поліції надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також представники інших профільних служб і відомств», – йдеться в повідомленні.
Зібрані відомості за фактом вибуху зареєстровані в Подільському управлінні столичної поліції, триває перевірка, за результатами якої цій події буде надано правову кваліфікацію.
Як повідомлялося, 12 вересня у Дніпрі на вулиці прогримів потужний вибух.