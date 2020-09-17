У столичному ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух



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Наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та з'ясовують усі обставини та причини вибуху

За попередніми даними, постраждали дві людини

У столиці 17 вересня у ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та з'ясовують усі обставини та причини вибуху.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

«Сьогодні о 16:06 до столичної поліції надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також представники інших профільних служб і відомств», – йдеться в повідомленні.

Зібрані відомості за фактом вибуху зареєстровані в Подільському управлінні столичної поліції, триває перевірка, за результатами якої цій події буде надано правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 12 вересня у Дніпрі на вулиці прогримів потужний вибух.