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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця запускає швидкісний потяг до Харкова

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    Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди - Укрзалізниця запускає швидкісний потяг до Харкова
    Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди

    Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків почне курсувати з 25 вересня

    Укрзалізниця з 25 вересня відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що потяг зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.

    «Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди», – йдеться у повідомленні.

    Також на залізниці повідомляють, що у зв’язку з плановими колійними роботами з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ — Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ — Харків.

    Зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова — 16, 17, 19, 23 та 24 жовтня. Цей поїзд робитиме зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків відновить курсування.

    Як повідомлялося раніше, пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ можуть заощаджувати на своїх подорожах, скориставшись програмою лояльності для вагонів 1-го класу: купуй раніше – плати менше.

    Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг Укрзалізниці. 

    Харків Полтава Київ Укрзалізниця потяг
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