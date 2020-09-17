Укрзалізниця запускає швидкісний потяг до Харкова



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Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків почне курсувати з 25 вересня

Укрзалізниця з 25 вересня відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що потяг зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.

«Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди», – йдеться у повідомленні.

Також на залізниці повідомляють, що у зв’язку з плановими колійними роботами з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ — Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ — Харків.

Зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова — 16, 17, 19, 23 та 24 жовтня. Цей поїзд робитиме зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях. Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ — Харків відновить курсування.

Як повідомлялося раніше, пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ можуть заощаджувати на своїх подорожах, скориставшись програмою лояльності для вагонів 1-го класу: купуй раніше – плати менше.

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг Укрзалізниці.