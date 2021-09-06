Від батарейок до холодильників: у Києві запрацюють пункти прийому старої техніки (адреси)

Мобільні пункти по збору техніки та інших відходів працюватимуть по суботам – 11 та 25 вересня

У вересні Центр управління відходами облаштовує мобільні пункти прийому старої техніки. Кияни мають змогу здати безкоштовно на утилізацію будь-яку техніку — від дротів, навушників і блендерів до холодильників та пральних машинок. Пункти працюватимуть по суботах, 11 та 25 вересня, в різних районах столиці.

«Минулого року ми запустили нову соціальну програму, щоб допомогти киянам простіше дбати про довкілля і ставати екосвідомими. Ми отримали і продовжуємо отримувати приємні відгуки від вас, тож просто не могли не повернути цю ініціативу. Для повернення мобільних пунктів ми обрали вересень не просто так. Саме цього місяця всіх нас чекає Всесвітній день прибирання, пропонуємо до 18 вересня встигнути розчистити свій простір», – зазначають у Центрі управління відходами.

Мобільні пункти по збору техніки та інших відходів працюватимуть по суботам – 11 та 25 вересня.

11 вересня

м. Позняки (ТРЦ Piramida), 10:00-11:30

м. Дружби Народів (Novus), 12:15-13:45

масив Теремки (ТРЦ «Магелан»), 14:30-16:00

Друга команда 11 вересня чекатиме вас з вашою технікою на інших пунктах:

м. Політехнічний Інститут (ТРЦ Smart Plaza Polytech), 10:00-11:30

м. Лук’янівська (ТЦ «Променада Центр»), 12:15-13:45

масив Троєщина (ТРЦ «РайON»), 14:30-16:00

25 вересня будуть приймати відходи за адресами:

м. Академмістечко (Varus, ТЦ «Academ-City»), 10:00-11:30

м. Лісова (маркет-молл Даринок), 10.00- 11.30

масив Виноградар (ТРЦ Retroville), 12:15-13:45

м. Дарниця (ТЦ «Дитячий світ»), 12:15-13:45

м. Героїв Дніпра (ТРЦ «Dream Town 2»), 14:30-16:00

м. Лівобережна (Novus), 14:30-16:00

Що можна здати на утилізацію безкоштовно?

будь-яку техніку – від дротів до холодильників, від блендерів до пральних машинок, від навушників до кондиціонерів

Деякі відходи приймають платно, оскільки їхня цінність не покриває витрати на логістику, утилізацію та оплату праці:

батарейки: 130 грн/кг (або 1 шт – 3 грн)

лампи: від 5,80 грн/штука

текстильні відходи: 4 грн/кг

Нагадаємо, у шести районах Києва додатково встановлять 41 контейнер для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп.