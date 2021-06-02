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    Де в Києві в червні з’являться контейнери для небезпечних відходів (перелік)

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    Контейнер має відсіки&nbsp;для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів - Де в Києві в червні з’являться контейнери для небезпечних відходів (перелік)
    Контейнер має відсіки для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Київ розширює мережу контейнерів для збору небезпечних відходів

    У шести районах Києва додатково встановлять 41 контейнер для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп.

    Як зазначили на комунальному підприємстві «Київкомунсервіс», Київ розширює мережу контейнерів для збору небезпечних відходів. Завдяки цьому замість потрапляння на полігони побутового сміття, відпрацьовані батарейки та лампи відправляються на перероблення. У червні встановлять нові контейнери для небезпечних відходів.

    На підприємстві запевнили, що небезпечні відходи не потраплять на сміттєзвалище, а гарантовано будуть перероблені відповідно до всіх вимог та чинних стандартів. Комунальники закликали активніше користуватися контейнерами за їх прямим призначенням, адже таким чином можна уникнути потрапляння значної кількості небезпечних відходів у навколишнє середовище.

    Спільно з районними адміністраціями Києва та обслуговуючими компаніями у КП «Київкомунсервіс» опрацьовують заявки та узгоджують адреси та локації для встановлення контейнерів даного типу.

    Як зазначили на підприємстві, на червень складено та узгоджено графік з адресним переліком місць встановлення контейнерів:

    • у Печерському районі встановлять один контейнер для небезпечних відходів,
    • у Дніпровському – 1,
    • у Солом’янському – 8,
    • у Голосіївському – 5,
    • у Дарницькому – 5,
    • у Деснянському – 21.

    Звернення на встановлення контейнерів можна подати на офіційному сайті КП «Київкомунсервіс».

    Як повідомлялося, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.

    Читайте також: Брудні натяки. Як столиці України не потонути у «відходах життєдіяльності»
    Теги: екологія Київ Київрада сміття
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    Де в Києві в червні з’являться контейнери для небезпечних відходів (перелік)