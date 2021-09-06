До України завезли небезпечні для здоров’я молочні продукти

Продукти із перевищенням вмісту шкідливих речовин було завезено з Італії

Відділення Держпродспоживслужби у Тернопільській області виявило небезпечну концентрацію домішок у йогуртах італійських виробників Granarolo SpA та Vernate (MI). Населення просять негайно повідомляти про них з метою подальшого вилучення. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Як ідеться в повідомленні установи, завезені в Україну йогурти містять камедь рожкового дерева (Е410), яка перевищує максимально допустимі рівні для оксиду етилену (оксирану). Відповідно до українського законодавства, оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати ці харчові продукти, якщо встановлено, що вони можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

Зазначимо, що камедь рожкового дерева (Е410) – природна добавка-емульгатор, яка надає продуктам в’язкість, зберігаючи структуру та форму, вона дозволена для використання в продуктах, які не нагрівають, – холодні десерти, плавлені сирки, консерви, соуси, хліб. Однак її концентрація не має перевищувати 1% від загальної маси продукту.

Нагадаємо, дієтологи назвали продукти, небезпечніші за цукор.

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