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    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману

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    Територія заповідної зони засмічена - Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Територія заповідної зони засмічена
    Фото: Facebook / Олександр Дяченко

    Народний обранець обурюється тим, як сучасна влада піклується про природну спадщину

    На території заповідної зони Тилігульського лиману на Миколаївщині – Чиловій косі – виявлено купи сміття, незаконні будівлі та несанкціоновану стоянку автівок прямо на траві.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Миколаївської районної ради Олександр Дяченко, розмістивши відповідні світлини.

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    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману
    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману

    Окрім незаконно встановлених споруд та куп, сміття депутат з’ясував, що підприємці, які працюють на місці, не мають відповідної дозвільної документації.

    «Це наша турбота про спадщину?», – обурився Дяченко.

    Нагадаємо, нещодавно вчений розповів, чому помирає Куяльницький лиман і як його може врятувати Зеленський. Доктор екологічних наук, завідувач науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські Лимани» Іван Русєв вважає, що єдина можливість врятувати Куяльницький Лиман – створення на його базі Національного природного парку.

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    Теги: депутат сміття Facebook парковка Заповідники
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    Купи сміття та незаконні будівлі: депутат показав заповідну зону Тилігульського лиману