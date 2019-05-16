Відкриття інтерактивної екостежки в Києві: сім причин відвідати її (фото)



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Екостежка в Голосіївському лісі

Екостежка дасть відповіді на питання, яке дерево виготовляє екожуйку і де ростуть «пальці мерця»

24 травня у Голосіївському лісі відкриється перша в Україні інтерактивна екостежка. За допомогою інфостендів, ігор та інтерактивів вона дасть відповіді на багато цікавих питань, а також дозволить неквапливо прогулятися з друзями, освідчитися в коханні або побути наодинці з природою.

Отже, 7 причин відвідати екостежку «Екосистеми Голосіївського лісу».

1. За годину відвідати чотири типи лісу, струмок і ставок

Довжина першої в Україні міської інтерактивної екостежки – понад 3 кілометри. Лише за годину прогулянки відвідувач встигне побувати в чотирьох типах лісу: дубово-грабовому, буковому, сосновому та чорновільховому.

Одна з «родзинок», до якої веде екостежка, – найбільший дуб Голосіївського лісу. Його вік – понад 400 років, а діаметр стовбура перевищує 7 метрів.

Крім того, у відвідувачів буде нагода більше дізнатися про водні екосистеми лісу. Маршрут приведе їх до Голосіївського струмка та ставка Дідорівки. До речі, київський парк «Голосіївський», де прокладено екостежку, – єдиний в Україні та один із кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу.

2. Дізнатися, як лісові прогулянки допомагають жити довше, думати краще і бути щасливими

Десятихвилинна прогулянка здатна позбавити від безсоння, а 25 хвилин пішої ходи подовжують життя на 3-7 років. І це лише вершечок айсберга. Більше корисної інформації про те, як прогулянки впливають на настрій, розумові здібності та креативне мислення, – на інфостендах екостежки.

3. Відкрити в собі художника – написати лісовий пейзаж на стаціонарних мольбертах

На екостежці є локація, яка у майбутньому може стати місцем зустрічі творчих містян. В одній із наймальовничіших локацій лісу встановлені два стаціонарних мольберти. Кожен охочий може створити тут свій шедевр.

4. Розсекретити суперможливості мешканців лісу – рослин, тварин та птахів

Чи не кожен лісовий мешканець має прізвисько, яке він отримав за свої унікальні особливості. Наприклад, черешня – «екожуйка», бо її смолу колись використовували замість жувальної гумки. Крім того, серед дерев Голосіївського лісу зустрічаються «довгожителі», «синоптики», «пасічники», «кулінари», «дезінфектори» та «завойовники»; серед грибів – «пальці мерця» і «коралові чаші»; серед тварин – «фокусники», «вантажники» і «однолюби». Багатьох із них можна буде побачити під час прогулянки екостежкою.

5. Відчути себе дитиною під час участі в інтерактивах

«Екосистеми Голосіївського лісу» – місце для родинної прогулянки. В освітньо-розважальних зонах екостежки встановлено інтерактиви, які сподобаються і дорослим, і дітям. Відвідувач зможе покрутити «колесо часу» і дізнатися, що відбувається з лісовими травами і деревами навесні, влітку, восени та взимку, порівняти розмах своїх рук із розмахом пташиних крил, а власні сліди зі слідами лісових мешканців.

6. Дізнатися, як можна допомогти природі

З інфостендів, розташованих на екостежці, відвідувач отримає кілька важливих порад щодо збереження природи. Наприклад, використання екологічних засобів для миття врятує організми водойм від задухи, а відмова від пластику та поліетилену допоможе врятувати планету.

7. Прикрасити свою сторінку у соцмережі яскравими фото на стежці, яка стане суцільною великою фотозоною

Напружуватися і ретельно підбирати локацію для селфі не доведеться. Соковита зелень і незвичайні Insta-точки надихнуть на детальний фотозвіт. Крім того, тут можна долучитися до руху #білкавотчинг. Учасники руху спостерігають за білками, обирають момент для фото і діляться найвдалішими світлинами у соцмережах.

Більше про цей проект можна дізнатися на його сторінці в соцмережі.