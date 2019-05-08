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    Сезон шашликів: у Києві облаштовано 41 зону відпочинку (список)

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    Сезон шашликів: у Києві облаштовано 41 зону відпочинку (список)

    Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами і облаштовані необхідним інвентарем

    На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку із необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

    Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

    Також на період травневих вихідних буде посилено патрулювання лісопаркових господарств.

    Для перегляду натисніть на документ

    Карта зон відпочинку: http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/

    Нагадаємо, що розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено чинним законодавством (ст. 152 Кодексу про адміністративні правопорушення) та передбачений штраф – від 340 до 1360 грн. 

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