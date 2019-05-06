Киян закликають стати на захист Протасового Яру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція проти забудови Протасового Яру Фото: Олена Куренкова, Громадське

У Протасовому Яру ведеться незаконне будівництво і вирубування дерев

Ініціативна група «Протасів Яр» висловлює вдячність усім, хто вже взяв участь в акції проти незаконної забудови Протасового Яру та долучився до створення ініціативної групи. Про це йдеться на сторінці групи у Facebook.

Організатори акції зазначають, що забудова Протасового Яру – «це катастрофа екологічна і цинічне знущання над хворими Клініки Амосова і Пульмонології, які кілька років будуть чекати завершення будівництва трьох будинків».

В ініціативній групі заперечують інформацію про збір коштів. «Ініціативна група «Протасів Яр» не проводить такий збір і проводити не буде», - йдеться в оголошенні групи.

Нагадаємо, 1 травня у Києві на Протасовому Яру сталися сутички між «тітушками» та захисниками природи.

2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві близько сотні людей вийшли на акцію проти забудови Протасового Яру.

4 травня у Києві знову протестували проти забудови Протасового Яру. Учасники акції частково перекрили однойменну вулицю. Перед частковим перекриттям вулиці Протасів Яр між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички. Сторони кидалися одне на одного впродовж 5 хвилин, до бійки не дійшло.