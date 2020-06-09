Відома школа плавання хоче побудувати в Броварах басейн під відкритим небом (фото)



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Проект басейну у броварському парку «Перемога» Фото: Сity Swim

Броварська міська рада підтримала запропоновані школою плавання проєкти

Відома столична школа плавання Сity Swim пропонує Броварській міській раді реалізувати в місті два проєкти.

Зі своїми проектами і пропозиціями засновники школи плавання завітали на сесію міськради та презентували їх депутатам. Про це повідомляє броварське видання «Громадський ревізор».

Перший проект передбачає будівництво спортивного комплексу під відкритим небом. Для місця його розташування запропонували парк «Перемога», поруч з міським стадіоном.

Це абсолютно нова сучасна технологія, яка не передбачає створення котловану та бетонування чаші басейну. Це буде збірно-розбірна конструкція, яка легко і швидко монтується. Так само легко її можна зібрати та перемістити в інше місце, при цьому не залишивши на місці розташування жодних руйнувань.

За проєктом вхідна група комплексу складається з прохідної, роздягалень, душових та санвузлів. На території будуть розташовані два басейни. Перший – професійний спортивний басейн на 8 доріжок, довжиною 25 метрів. Територія навколо басейну буде обладнана трибунами для глядачів на період змагань. Другий – для навчання плаванню дошкільнят. Він складатиметься з двох доріжок по 15 метрів.

На території спортивного об’єкта також пропонується створити окрему зону для силової підготовки спортсменів на базі CrossFit.

Варто зазначити, що спортсмени зможуть тренуватись в басейні не лише влітку, а весь рік, адже проєктом розроблена спеціальна повітряно-опорна конструкція, яка здатна забезпечити необхідний мікроклімат в середині аквазони.

Другий проєкт Сity Swim пропонує реалізувати на базі басейну КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр», який розташований біля школи №9. Для цього вони хочуть взяти майновий комплекс в довгострокову оренду.

Планується, що користування басейном буде платним, але заняття для пільговиків залишать безкоштовними, як і зараз. Крім того, пропонують співпрацювати з садочками та загальноосвітніми закладами для впровадження і реалізації безкоштовної програми «Вмію плавати», яка охопить дошкільнят і школярів міста Бровари.

При цьому орендарі візьмуть на себе всі витрати на утримання басейну. Тож, міському бюджету не доведеться виділяти на це щорічні дотації, які становили близько 5 мільйонів гривень. Навпаки, у такому разі Бровари отримують додаткові кошти за оренду.

Загалом, ідею та проєкти, запропоновані представниками Сity Swim, підтримала більшість депутатів. Вони обіцяли ознайомитись з комерційною пропозицією, порахувати економічну складову, обговорити це питання з нинішнім керівництвом КП «ОРЦ» і лише після цього приймати зважене рішення.