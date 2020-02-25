У пріоритеті – легка атлетика і біатлон: як розподілилося державне фінансування між видами спорту в 2020-му



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Ірина Геращенко та команда з легкої атлетики матимуть найліпше державне фінансування Іван Вербицький

Враховуючи кошти на підготовку до Олімпійських ігор, легкоатлети отримають 100 мільйонів гривень

Сайт «Трибуна» оприлюднив інформацію про державне фінансування видів спорту в 2020 році.

Судячи з наведених джерелом даних, найкраще цьогоріч фінансується легка атлетика. З урахуванням коштів на підготовку до Олімпійських ігор, представники королеви спорту отримають 100 мільйонів гривень.

Традиційно добре, хоча й гірше ніж торік фінансується й біатлон. То трохи несподівано, адже в 2019-му Україна мала в цьому виді спорту чемпіона світу Дмитра Підручного. Також здивувало, що менше коштів отримають представники сноубордингу. І то за умови, що торік Аннамарі Данча принесла Україні першу в історії медаль чемпіонатів світу, а Михайло Харук став першим в історії чемпіоном планети серед молоді.

Так фінансується спорт

Натомість помітно виросли у порівнянні з 2019-м дотації в такі слабо фінансовані зимові види як гірські лижі, лижні перегони, стрибки з трампліна, лижне двоборство і шорт-трек. У той же час майже припинилося фінансування кьорлінгу.

Другим після легкої атлетики за фінансуванням літнім видом є вільна боротьба. Майже 50 мільйонів гривень борцям виділяють за успіхи жінок. Удвічі завдяки перемогам Олега Верняєва, Ігоря Радівілова та дев’яти нагородам на ІІ Європейських іграх зросло фінансування спортивної гімнастики. Також удвічі піднесли асигнування на плавання зіркові Михайло Романчук та Андрій Говоров. Натомість справедливо майже утричі зменшилися державні надходження для футболістів. Цей вид вочевидь здатен прогодувати себе самотужки.

Фінансування не олімпійських видів залишилося, за невеликими відхиленнями, на торішньому рівні.

Видатки на підготовку до Олімпіади

У програмі підготовки до Олімпіади в Токіо, яка виділена окремою графою, справді значним є фінансування тих же легкоатлетів, а також двох команд з веслування. Помітно менше отримають на підготовку плавці (але й команда там не така чисельна). Стосовно інших видів, то держава вочевидь розраховує, що підготовчий період вони проведуть в основному вдома.

Фінансування окремих відділів

З новою владою змінився підхід до бюрократичної частини в міністерстві – тепер є спеціальні відділи, які відповідають за той чи інший вид спорту.

Але головна цифра, звичайно ж, це сума на підтримку спорту для людей з інвалідністю. Більше всіх інших напрямків – 434,9 мільйонів гривень.

Всього ж на спорт виділено 1,464 мільярда гривень – абсолютний рекорд за всі роки незалежності.