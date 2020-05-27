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    Кабмін прибрав обмеження на тренування в басейнах

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    Любителі і професіонали плавання знову зможуть тренуватися у звичному середовищі - Кабмін прибрав обмеження на тренування в басейнах
    Любителі і професіонали плавання знову зможуть тренуватися у звичному середовищі
    Фото із соцмереж

    Займатися плаванням українці зможуть з 1 червня

    Відповідно до постанови кабінету міністрів, з 1 червня можуть відкриватися і працювати заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес центри.

    Також із постанови прибрали обмеження на басейни. Тобто також зможуть працювати водноспортивні комплекси.

    Спортсмени сприйняли цю інформацію у контексті фрази «краще пізно ніж ніколи».

    Річ у тім, що з проханням дозволити тренування у басейнах до міністра охорони здоров’я Максима Степанова президент Федерації плавання України Андрій Власков звертався ще два тижні тому.

    На підсилення своїх слів пан Власков наводив інформацію від агентства уряду США – Центру контролю та профілактики захворювань (Centers of Disease Control and Prevention (CDC): «Немає доказів того, що вірус, який спричиняє Covid-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або місцях, де відбуваються ігри на воді. Належна експлуатація та технічне обслуговування (включаючи дезінфекцію хлором та бромом) цих установ мають дезактивувати вірус у воді».

    Правда, мер української столиці Віталій Кличко мав стосовно безпеки таких закладів іншу думку.

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    Кабмін спорт плавання карантин коронавірус Андрій Власков
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