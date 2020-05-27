Кабмін прибрав обмеження на тренування в басейнах



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Любителі і професіонали плавання знову зможуть тренуватися у звичному середовищі Фото із соцмереж

Займатися плаванням українці зможуть з 1 червня

Відповідно до постанови кабінету міністрів, з 1 червня можуть відкриватися і працювати заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали та фітнес центри.

Також із постанови прибрали обмеження на басейни. Тобто також зможуть працювати водноспортивні комплекси.

Спортсмени сприйняли цю інформацію у контексті фрази «краще пізно ніж ніколи».

Річ у тім, що з проханням дозволити тренування у басейнах до міністра охорони здоров’я Максима Степанова президент Федерації плавання України Андрій Власков звертався ще два тижні тому.

На підсилення своїх слів пан Власков наводив інформацію від агентства уряду США – Центру контролю та профілактики захворювань (Centers of Disease Control and Prevention (CDC): «Немає доказів того, що вірус, який спричиняє Covid-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або місцях, де відбуваються ігри на воді. Належна експлуатація та технічне обслуговування (включаючи дезінфекцію хлором та бромом) цих установ мають дезактивувати вірус у воді».

Правда, мер української столиці Віталій Кличко мав стосовно безпеки таких закладів іншу думку.