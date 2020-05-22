Віталій Кличко відповів плавцям, чому не відкриває після карантину басейнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко радить наразі утриматися від тренувань у басейнах Фото - Українська правда

На думку мера столиці, купатися в річках безпечніше

Під час свого щоденного брифінгу вічний чемпіон за версією WBC з боксу, мер української столиці Віталій Кличко дав заочну відповідь президентові Федерації плавання України Андрієві Власкову.

Нагадаємо, що напередодні пан Власков звернувся до міністра охорони здоров’я Максима Степанова з проханням дозволити спортовцям тренуватися в басейнах.

Як аргумент очільник ФПУ зацитував результати досліджень агентства уряду США – Центру контролю та профілактики захворювань (Centers of Disease Control and Prevention (CDC): «Немає доказів того, що вірус, який спричиняє Covid-19, може поширюватися на людей через воду в басейнах, гарячих ваннах, спа-салонах або місцях, де відбуваються ігри на воді. Належна експлуатація та технічне обслуговування (включаючи дезінфекцію хлором та бромом) цих установ мають дезактивувати вірус у воді».

Проте Віталій Кличко і його команда мають інші дані й бачення.

«Усі рішення ми приймаємо, спираючись на рекомендації фахівців, зокрема епідеміологів та вірусологів, каже пан мер. – На черговому етапі послаблень ми дозволили відкрити пляжі. Бо вважається, що ультрафіолет, морська та проточна річкова вода вбивають вірус. Ризик заразитися невеликий.

Натомість вологі зони басейнів, саун, джакузі є зонами ризику. Невеликі площі з великою кількістю людей загрожують зараженнями».

Віталій Кличко закликав власників не порушувати правил і не відкривати басейнів та саун.

Також градоначальник підтвердив, що роботу спортзалів та фітнес-центрів дозволять поновити з 1 червня.