  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Відсьогодні у Києві змінюються маршрути трамваїв: перелік
рус
    Новини

    Відсьогодні у Києві змінюються маршрути трамваїв: перелік

    У суботу закриють рух трамваїв №№ 14, 18 на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців - Відсьогодні у Києві змінюються маршрути трамваїв: перелік
    У суботу закриють рух трамваїв №№ 14, 18 на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців
    фото з відкритих джерел

    Із 9 до 17 липня через ремонт колій змінить маршрут трамвай №5

    9 липня у столиці буде змінено маршрут трамваїв №№ 5, 14 та 18. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Так, із 9 до 17 липня буде змінено маршрут трамваїв № 5. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт трамвайної колії біля станції швидкісного трамвая «Троєщина-2».

    Рух трамваїв на ділянці від станції «Романа Шухевича» до станції «Троєщина-2» буде закрито. Трамвай курсуватиме від вулиці Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича». Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 5К.

    Водночас збільшується кількість автобусів на маршрутах №№ 21, 61.

    Також 9 липня у зв’язку із ремонтом трамвайних колій на вулиці Глибочицькій буде змінено маршрути трамваїв №№ 14, 18. Із 10:00 до закінчення робіт, орієнтовно до 14:00, рух трамваїв на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців буде закрито.

    Трамваї №№ 14, 18 курсуватимуть трасою маршруту № 15 «Проспект Відрадний–вулиця Старовокзальна».

    У комунальному підприємстві «Київпастранс» перепрошують за незручності.

    Нагадаємо, нещодавно «Київпастранс» відновив рух тролейбусів на пошкоджених обстрілами ділянках.

    Читайте також: Громадський транспорт відновив курсування через міст Патона
    Теги: росія окупанти війна ремонт Україна Facebook КМДА Київпастранс окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відсьогодні у Києві змінюються маршрути трамваїв: перелік