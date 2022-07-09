Відсьогодні у Києві змінюються маршрути трамваїв: перелік

У суботу закриють рух трамваїв №№ 14, 18 на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців

Із 9 до 17 липня через ремонт колій змінить маршрут трамвай №5

9 липня у столиці буде змінено маршрут трамваїв №№ 5, 14 та 18. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, із 9 до 17 липня буде змінено маршрут трамваїв № 5. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт трамвайної колії біля станції швидкісного трамвая «Троєщина-2».

Рух трамваїв на ділянці від станції «Романа Шухевича» до станції «Троєщина-2» буде закрито. Трамвай курсуватиме від вулиці Сержа Лифаря до станції «Романа Шухевича». Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 5К.

Водночас збільшується кількість автобусів на маршрутах №№ 21, 61.

Також 9 липня у зв’язку із ремонтом трамвайних колій на вулиці Глибочицькій буде змінено маршрути трамваїв №№ 14, 18. Із 10:00 до закінчення робіт, орієнтовно до 14:00, рух трамваїв на ділянці від Контрактової площі до вулиці Січових Стрільців буде закрито.

Трамваї №№ 14, 18 курсуватимуть трасою маршруту № 15 «Проспект Відрадний–вулиця Старовокзальна».

У комунальному підприємстві «Київпастранс» перепрошують за незручності.

Нагадаємо, нещодавно «Київпастранс» відновив рух тролейбусів на пошкоджених обстрілами ділянках.

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