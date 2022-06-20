Громадський транспорт відновив курсування через міст Патона

Громадський транспорт повертається до звичайного маршруту

У Києві відсьогодні, 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона, а саме:

Автобуси:

№ 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»

№ 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»

№ 115 «Контрактова площа – Будинок культури»

№ 118 «ст. м. «Чернігівська» - ст. м. «Політехнічний інститут»

Тролейбуси:

№ 43 «Дарницька площа – Кібцентр»

№ 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська»

Нагадаємо, мешканці столиці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне на автозаправних станціях Києва.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Також закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.