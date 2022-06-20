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    Новини

    Громадський транспорт відновив курсування через міст Патона

    Громадський транспорт відновлює маршрути через міст Патона - Громадський транспорт відновив курсування через міст Патона
    Громадський транспорт відновлює маршрути через міст Патона
    фото з відкритих джерел

    Громадський транспорт повертається до звичайного маршруту

    У Києві відсьогодні, 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона, а саме:

    Автобуси:

    • № 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»
    • № 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»
    • № 115 «Контрактова площа – Будинок культури»
    • № 118 «ст. м. «Чернігівська» - ст. м. «Політехнічний інститут»

    Тролейбуси:

    • № 43 «Дарницька площа – Кібцентр»
    • № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська»

    Нагадаємо, мешканці столиці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне на автозаправних станціях Києва.

    Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

    Також закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

    Читайте також: Експерт про ситуацію з пальним: постачальників побільшало, але проблеми є
    Теги: росія окупанти громадський транспорт метро війна Україна транспорт міст окупація #stoprussia
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    Громадський транспорт відновив курсування через міст Патона